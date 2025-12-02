Directorio de Empresas
Ushur
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Ushur Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in India en Ushur va desde ₹2.66M hasta ₹3.72M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ushur. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$32.8K - $38.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Reclutador envíos en Ushur para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ushur?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Reclutador ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Ushur in India está en una compensación total anual de ₹3,719,022. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ushur para el puesto de Reclutador in India es ₹2,656,444.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Ushur

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Google
  • Pinterest
  • Tesla
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ushur/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.