UserTesting
  • Salarios
  • Éxito del Cliente

  • Todos los Salarios de Éxito del Cliente

UserTesting Éxito del Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Éxito del Cliente in United States en UserTesting totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de UserTesting. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
UserTesting
Customer Success
Austin, TX
Total por año
$135K
Nivel
-
Base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bono
$27K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en UserTesting?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Éxito del Cliente en UserTesting in United States está en una compensación total anual de $135,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UserTesting para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $135,000.

Otros Recursos

