La compensación total promedio de Reclutador in United Kingdom en UserGems va desde £44.7K hasta £64.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de UserGems. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en UserGems?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en UserGems in United Kingdom está en una compensación total anual de £64,803. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UserGems para el puesto de Reclutador in United Kingdom es £44,654.

