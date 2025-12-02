Directorio de Empresas
USDA
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Civil

  • Todos los Salarios de Ingeniero Civil

USDA Ingeniero Civil Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Civil in United States en USDA va desde $102K hasta $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USDA. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$115K - $134K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$115K$134K$148K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ingeniero Civil envíos en USDA para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en USDA?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero Civil ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Civil en USDA in United States está en una compensación total anual de $147,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en USDA para el puesto de Ingeniero Civil in United States es $101,763.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para USDA

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Google
  • Square
  • Uber
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usda/salaries/civil-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.