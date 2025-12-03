Directorio de Empresas
US Metro Bank
US Metro Bank Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en US Metro Bank va desde £81.6K hasta £112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de US Metro Bank. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$118K - $140K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$109K$118K$140K$150K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en US Metro Bank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en US Metro Bank está en una compensación total anual de £111,709. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en US Metro Bank para el puesto de Analista de Ciberseguridad es £81,596.

