US Foods Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en US Foods va desde $66.7K hasta $95.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de US Foods. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $76.5K - $89.5K United States Rango Común Rango Posible $66.7K $76.5K $89.5K $95.2K Rango Común Rango Posible

