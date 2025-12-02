Directorio de Empresas
US Foods
US Foods Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en US Foods va desde $166K hasta $232K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de US Foods. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $218K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$180K$218K$232K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en US Foods?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en US Foods in United States está en una compensación total anual de $232,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en US Foods para el puesto de Científico de Datos in United States es $166,000.

