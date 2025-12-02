Directorio de Empresas
U.S Department of State
U.S Department of State Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en U.S Department of State va desde $102K hasta $143K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S Department of State. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$110K - $128K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$110K$128K$143K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en U.S Department of State?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en U.S Department of State in United States está en una compensación total anual de $142,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en U.S Department of State para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $102,000.

Otros Recursos

