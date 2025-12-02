Directorio de Empresas
U.S Department of State
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

U.S Department of State Legal Salarios

El paquete de compensación mediano de Legal in United States en U.S Department of State totaliza $195K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S Department of State. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
U.S Department of State
Attorney
Washington, DC
Total por año
$195K
Nivel
-
Base
$195K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en U.S Department of State?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Legal ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Legal en U.S Department of State in United States está en una compensación total anual de $195,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en U.S Department of State para el puesto de Legal in United States es $195,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para U.S Department of State

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Databricks
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.