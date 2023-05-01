UPSIDE Foods Salarios

Directorio de Empresas
El salario de UPSIDE Foods va desde $79,600 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $139,296 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UPSIDE Foods. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero Biomédico
$104K
Ingeniero de Software
$79.6K
Arquitecto de Soluciones
$139K

¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en UPSIDE Foods es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $139,296. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UPSIDE Foods es $104,475.

