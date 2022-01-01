Directorio de Empresas
UpKeep Salarios

El salario de UpKeep va desde $66,665 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $145,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UpKeep. Última actualización: 11/16/2025

Gerente de Producto
Median $145K
Ventas
$119K
Ingeniero de Software
$66.7K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en UpKeep es Gerente de Producto con una compensación total anual de $145,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UpKeep es $119,400.

Otros Recursos