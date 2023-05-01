Upflow Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Upflow va desde $60,480 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $215,324 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upflow. Última actualización: 11/16/2025

Analista de Datos
$103K
Gerente de Producto
$96.7K
Ventas
$67.7K

Ingeniero de Software
$60.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$215K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Upflow es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $215,324. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Upflow es $96,664.

