La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in United States en University of Michigan va desde $32.9K hasta $45.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Michigan. Última actualización: 10/31/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!