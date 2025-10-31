Directorio de Empresas
University of Michigan
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

University of Michigan Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en University of Michigan totaliza $73.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Michigan. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
University of Michigan
Data Science Analyst
Ann Arbor, MI
Total por año
$73.5K
Nivel
Entry
Base
$73.5K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Científico de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en University of Michigan in United States está en una compensación total anual de $100,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Michigan para el puesto de Científico de Datos in United States es $75,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para University of Michigan

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • SoFi
  • Google
  • LinkedIn
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos