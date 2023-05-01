Univeris Salarios

El salario de Univeris va desde $64,457 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $123,804 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Univeris . Última actualización: 9/14/2025