UnitedLex Salarios

El salario de UnitedLex va desde $11,919 en compensación total por año para un Legal in India en el rango bajo hasta $155,220 para un Gerente de Ingeniería de Software in United States en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UnitedLex. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Legal
$11.9K
Gerente de Producto
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$155K

Arquitecto de Soluciones
$28K
Preguntas Frecuentes

