Uni Cards
Uni Cards Salarios

El salario de Uni Cards va desde $28,550 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $67,993 para un Ingeniero de Software en el rango alto.

$160K

Ingeniero de Software
Median $68K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $61.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$49.1K

Diseñador de Producto
$28.6K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Uni Cards es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $67,993. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Uni Cards es $55,268.

