Under Armour Salarios

El salario de Under Armour va desde $32,401 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $284,415 para un Diseñador de Moda en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Under Armour. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $128K
Gerente de Producto
Median $96.8K
Gerente de Ciencia de Datos
$240K

Científico de Datos
Median $118K
Diseñador de Moda
$284K
Recursos Humanos
$172K
Tecnólogo de la Información (TI)
$165K
Marketing
$162K
Operaciones de Marketing
$86.2K
Ingeniero Mecánico
$123K
Reclutador
$107K
Ventas
$32.4K
Analista de Ciberseguridad
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$190K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Under Armour es Diseñador de Moda at the Common Range Average level con una compensación total anual de $284,415. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Under Armour es $144,903.

Otros Recursos