Directorio de Empresas
Unacademy
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Unacademy Salarios

El salario de Unacademy va desde $7,437 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el rango bajo hasta $108,771 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Unacademy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $31.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $28.8K
Contador
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Analista de Negocios
$29.9K
Desarrollo de Negocios
$7.4K
Analista de Datos
$30.1K
Científico de Datos
$42.6K
Recursos Humanos
$63.9K
Marketing
$48.4K
Diseñador de Producto
$21.6K
Gerente de Programa
$26.2K
Ventas
Median $8.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $109K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Unacademy, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

Самая высокооплачиваемая позиция в Unacademy — Gerente de Ingeniería de Software с годовой общей компенсацией $108,771. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Unacademy составляет $30,102.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Unacademy

Empresas Relacionadas

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos