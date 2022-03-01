Directorio de Empresas
Ulta Beauty
Ulta Beauty Salarios

El salario de Ulta Beauty va desde $120,146 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $172,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ulta Beauty. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $172K
Científico de Datos
$120K
Diseñador de Producto
$126K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Ulta Beauty es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $172,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ulta Beauty es $125,625.

