Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salarios

El salario de Ujjivan Small Finance Bank va desde $5,284 en compensación total por año para un Operaciones de Atención al Cliente en el rango bajo hasta $49,563 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ujjivan Small Finance Bank. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Operaciones de Atención al Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquitecto de Soluciones
$49.6K

¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Ujjivan Small Finance Bank es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $49,563. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ujjivan Small Finance Bank es $17,134.

