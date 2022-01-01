Directorio de Empresas
Udaan
Udaan Salarios

El salario de Udaan va desde $3,482 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $118,850 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Udaan. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $60K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $75.3K

Gerente de Producto
Median $85.4K
Contador
$3.5K
Analista de Negocios
$27.9K
Desarrollo de Negocios
$119K
Analista de Datos
$17.4K
Diseñador de Moda
$10.7K
Analista Financiero
$38.8K
Recursos Humanos
$33.6K
Legal
$34.7K
Marketing
$59.6K
Diseñador de Producto
$36.4K
Gerente de Programa
$58.9K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Udaan, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Udaan es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $118,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Udaan es $38,861.

Otros Recursos