Directorio de Empresas
Twitter
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software
  • SWE II
  • India

Ingeniero de Software Nivel

SWE II

Niveles en Twitter

Comparar Niveles
  1. Software Engineer (SWE)
  2. SWE II
  3. Senior SWE
    4. Mostrar 4 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₹79,142
Salario Base
₹46,994
Acciones ()
₹26,356
Bono
₹5,792

₹160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹30K+ (a veces ₹300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Twitter

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos