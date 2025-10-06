Directorio de Empresas
Twitter
Diseñador de Producto Nivel

Product Designer II

Niveles en Twitter

  1. Product Designer IL4
  2. Product Designer IIL5
  3. Senior DesignerL6
Promedio Anual Compensación Total
$276,050
Salario Base
$177,800
Acciones ()
$78,600
Bono
$19,650

Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Twitter

