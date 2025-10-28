Directorio de Empresas
TripAdvisor
TripAdvisor Diseñador de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

£89.6K - £106K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£78.9K£89.6K£106K£112K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En TripAdvisor, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en TripAdvisor in United Kingdom está en una compensación total anual de £112,054. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripAdvisor para el puesto de Diseñador de Producto in United Kingdom es £78,925.

