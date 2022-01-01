TripActions Salarios

Directorio de Empresas
El salario de TripActions va desde $74,990 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $227,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TripActions. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Analista de Datos
$84.9K
Científico de Datos
Median $75K
Analista Financiero
$116K

Diseñador de Producto
$108K
Gerente de Producto
Median $227K
Gerente de Proyecto
$129K
Ventas
$84.6K
Ingeniero de Software
Median $220K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at TripActions is Gerente de Producto with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

Otros Recursos