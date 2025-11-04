Directorio de Empresas
TINT
El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en TINT totaliza $75K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TINT. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Total por año
$75K
Nivel
L1
Base
$75K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en TINT in United States está en una compensación total anual de $80,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TINT para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $75,000.

