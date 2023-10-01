Directorio de Empresas
Tiket.com
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Tiket.com Salarios

El salario de Tiket.com va desde $10,432 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $26,130 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tiket.com. Última actualización: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $14.4K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $24.1K
Analista de Negocios
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analista de Datos
$14.1K
Científico de Datos
$26.1K
Diseñador de Producto
$10.4K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Tiket.com es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $26,130. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tiket.com es $14,215.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Tiket.com

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Google
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos