Tide Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in India en Tide va desde ₹7.67M hasta ₹10.73M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹8.3M - ₹9.65M
India
Rango Común
Rango Posible
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Tide in India está en una compensación total anual de ₹10,732,501. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in India es ₹7,666,072.

