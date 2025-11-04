Directorio de Empresas
La compensación de Ingeniero de Software in United States en Thryv totaliza $86.5K por year para Software Engineer I. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $90K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thryv. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
$86.5K
$83K
$0
$3.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Thryv?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Thryv in United States está en una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thryv para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $86,000.

Otros Recursos