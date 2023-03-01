Directorio de Empresas
ThousandEyes
ThousandEyes Salarios

El salario de ThousandEyes va desde $38,997 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el rango bajo hasta $673,891 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ThousandEyes. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $237K
Éxito del Cliente
$39K
Diseñador de Producto
$279K

Gerente de Producto
$412K
Ventas
$674K
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

En ThousandEyes, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (11.00% por período)

  • 34% se adquiere en el 3rd-AÑO (11.33% por período)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ThousandEyes es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $673,891. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThousandEyes es $279,098.

