La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en ThoughtSpot va desde ₹7.93M hasta ₹11.11M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹8.59M - ₹9.99M
India
Rango Común
Rango Posible
₹7.93M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en ThoughtSpot está en una compensación total anual de ₹11,108,090. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtSpot para el puesto de Analista de Ciberseguridad es ₹7,934,350.

