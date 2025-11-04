Directorio de Empresas
ThoughtSpot
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

ThoughtSpot Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en ThoughtSpot totaliza $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Total por año
$148K
Nivel
Junior
Base
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ThoughtSpot?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Marketing en ThoughtSpot in United States está en una compensación total anual de $227,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtSpot para el puesto de Marketing in United States es $125,000.

Otros Recursos