ThoughtSpot
ThoughtSpot Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in India en ThoughtSpot va desde ₹9.37M hasta ₹13.6M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹10.63M - ₹12.34M
India
Rango Común
Rango Posible
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en ThoughtSpot in India está en una compensación total anual de ₹13,598,295. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtSpot para el puesto de Científico de Datos in India es ₹9,370,254.

