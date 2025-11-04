Thought Machine Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en Thought Machine va desde £58.9K por year para IC1 hasta £131K por year para IC3. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £96.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus IC1 Software Engineer ( Nivel de Entrada ) £58.9K £56K £883.1 £2K IC2 £99.8K £90.9K £2.9K £6K IC3 Senior Software Engineer £131K £125K £3.3K £2.4K IC4 Principal Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Thought Machine, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Thought Machine ?

