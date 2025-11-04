Directorio de Empresas
Thought Machine
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Thought Machine Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United Kingdom en Thought Machine totaliza £105K por year para IC2. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £83.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Thought Machine in United Kingdom está en una compensación total anual de £186,177. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thought Machine para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £83,540.

