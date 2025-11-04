Directorio de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United Kingdom en Thought Machine va desde £112K hasta £159K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

£127K - £150K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£112K£127K£150K£159K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Éxito del Cliente en Thought Machine in United Kingdom está en una compensación total anual de £158,642. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thought Machine para el puesto de Éxito del Cliente in United Kingdom es £111,739.

Otros Recursos