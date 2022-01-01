Directorio de Empresas
Thomson Reuters
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Thomson Reuters Salarios

El salario de Thomson Reuters va desde $6,509 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $385,000 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thomson Reuters. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Product Manager $102K
Director $169K
Diseñador de Producto
Median $90.3K

Diseñador UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científico de Datos
Median $87.1K
Ventas
Median $385K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $233K
Investigador UX
Median $63.7K
Recursos Humanos
Median $372K
Operaciones de Negocios
$159K
Analista de Negocios
$24.6K
Desarrollo de Negocios
$122K
Jefe de Gabinete
$164K
Atención al Cliente
$6.5K
Analista de Datos
$17.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$127K
Analista Financiero
$7.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$16.8K
Legal
$118K
Consultor de Gestión
$96.7K
Marketing
$76.4K
Gerente de Proyecto
$124K
Ingeniero de Ventas
$112K
Analista de Ciberseguridad
$122K
Arquitecto de Soluciones
$122K
Redactor Técnico
$17.5K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Thomson Reuters es Ventas con una compensación total anual de $385,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thomson Reuters es $96,714.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Thomson Reuters

Empresas Relacionadas

  • OpenText
  • LexisNexis
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos