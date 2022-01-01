Directorio de Empresas
Thinkific
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Thinkific Salarios

El salario de Thinkific va desde $66,637 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $150,565 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thinkific. Última actualización: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Producto
Median $103K
Ingeniero de Software
Median $108K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Atención al Cliente
$75.4K
Operaciones de Marketing
$73K
Diseñador de Producto
$139K
Reclutador
$66.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$151K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Thinkific, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Thinkific es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,565. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thinkific es $105,321.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Thinkific

Empresas Relacionadas

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos