The Stepstone Group Salarios

El salario de The Stepstone Group va desde $52,462 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $184,677 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Stepstone Group. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Gerente de Ciencia de Datos
$185K
Científico de Datos
$94.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$101K
Ventas
$52.5K
Ingeniero de Software
$109K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at The Stepstone Group is Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,677. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Stepstone Group is $103,850.

Otros Recursos