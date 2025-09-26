Directorio de Empresas
The Concord Group
The Concord Group Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en The Concord Group va desde $66.4K hasta $94.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de The Concord Group. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$75.4K - $89.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.4K$75.4K$89.4K$94.3K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en The Concord Group?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestión at The Concord Group in United States sits at a yearly total compensation of $94,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Concord Group for the Consultor de Gestión role in United States is $66,420.

