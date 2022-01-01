Directorio de Empresas
The Clorox Company
The Clorox Company Salarios

El salario de The Clorox Company va desde $109,450 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $236,640 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Clorox Company. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $121K
Contador
$109K
Desarrollo de Negocios
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Atención al Cliente
$117K
Gerente de Ciencia de Datos
$172K
Recursos Humanos
$237K
Tecnólogo de la Información (TI)
$131K
Ventas
Median $165K
Arquitecto de Soluciones
Median $190K
Capitalista de Riesgo
$130K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En The Clorox Company, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en The Clorox Company es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en The Clorox Company es $146,265.

