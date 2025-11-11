Directorio de Empresas
Tesla
  • Salarios
  • Ingeniero Químico

  • Ingeniero de Procesos

Tesla Ingeniero de Procesos Salarios

La compensación de Ingeniero de Procesos in United States en Tesla va desde $127K por year para P2 hasta $201K por year para P3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$127K
$111K
$15.7K
$357
P3
$201K
$148K
$47.3K
$5.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Procesos en Tesla in United States está en una compensación total anual de $222,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Procesos in United States es $135,000.

