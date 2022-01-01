Tesco Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Tesco oscila entre $6,071 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $160,217 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tesco. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Datos

Gerente de Ingeniería de Software
Median $104K
Gerente de Producto
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Científico de Datos
Median $91.3K
Gerente de Programa Técnico
Median $48.2K
Asistente Administrativo
Median $30.8K
Ventas
Median $31.8K
Contador
$44.1K

Contador/a Técnico/a

Desarrollo de Negocios
$100K
Redactor Publicitario
$38.5K
Servicio al Cliente
$32K
Analista de Datos
$63.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$64.2K
Analista Financiero
$137K
Diseñador Gráfico
$121K
Recursos Humanos
$6.1K
Tecnólogo de la Información (TI)
$78.2K
Legal
$33.7K
Consultor de Gestión
$85.6K
Diseñador de Producto
$160K
Reclutador
$47.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Tesco is Diseñador de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,217. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tesco is $63,729.

