Tencent Holdings Salarios

El rango de salarios de Tencent Holdings oscila entre $43,084 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $666,650 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tencent Holdings. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Analista de Negocios
$43.1K
Desarrollo de Negocios
$108K
Científico de Datos
$63.5K

Tecnólogo de la Información (TI)
$667K
Legal
$301K
Gerente de Socios
$158K
Gerente de Producto
$55.9K
Ingeniero de Software
$102K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Tencent Holdings es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $666,650. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tencent Holdings es $104,824.

