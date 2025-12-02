Telecom Jobs Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Kazakhstan en Telecom Jobs va desde KZT 12.72M hasta KZT 17.71M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Telecom Jobs. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $26.6K - $31.4K Kazakhstan Rango Común Rango Posible $24.9K $26.6K $31.4K $34.6K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Telecom Jobs ?

