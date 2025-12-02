Directorio de Empresas
Teladoc Health
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Teladoc Health totaliza $270K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Total por año
$270K
Nivel
L3
Base
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bono
$20K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Teladoc Health?
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Teladoc Health in United States está en una compensación total anual de $346,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teladoc Health para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $264,104.

