Teladoc Health Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Teladoc Health va desde $170K hasta $238K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $184K - $214K United States Rango Común Rango Posible $170K $184K $214K $238K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Teladoc Health, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

