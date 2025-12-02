Directorio de Empresas
Teladoc Health
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Éxito del Cliente

  • Todos los Salarios de Éxito del Cliente

Teladoc Health Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Teladoc Health va desde $91.3K hasta $128K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$99K - $120K
United States
Rango Común
Rango Posible
$91.3K$99K$120K$128K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Éxito del Cliente envíos en Teladoc Health para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Éxito del Cliente ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Éxito del Cliente en Teladoc Health in United States está en una compensación total anual de $127,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teladoc Health para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $91,300.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Teladoc Health

Empresas Relacionadas

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.