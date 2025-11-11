Tekion Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in India en Tekion totaliza ₹1.04M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano Tekion Quality Assurance (QA) Software Engineer Bengaluru, KA, India Total por año ₹1.04M Nivel L2 Base ₹791K Stock (/yr) ₹253K Bono ₹0 Años en la empresa 2 Años Años de exp. 3 Años

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Tekion, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Tekion ?

